Diretta Roland Garros: Sonego in campo, partite e risultati LIVE

PARIGI - Quarta giornata di sfide al Roland Garros, secondo Slam della stagione sulla terra rossa di Parigi. Dopo aver battuto Auger-Aliassime, Fognini supera anche Kubler e vola al terzo turno. In campo anche Sonego contro Humbert. Nel pomeriggio in campo anche Matteo Arnaldi e Lorenzo Musetti, nel femminile ritiro per Camila Giorgi. Errani sfida Begu.