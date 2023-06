Diretta Roland Garros: Sonego sfida Rublev, risultati e partite LIVE

PARIGI - Inizia oggi il terzo turno del torneo parigino. Il primo italiano a scendere in campo sarà Lorenzo Sonego che - alle 12.30 - si confronterà con il russo Andrey Rublev. Il secondo incontro in programma sarà quello di Fabio Fognini che sfiderà - non prima delle ore 14:00 - l'austriaco Ofner. Poco dopo (alle 14:30) Musetti giocherà contro Norrie.