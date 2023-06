Roland Garros: Rune e Ruud agli ottavi, fuori Altmaier

PARIGI (Francia) - Prosegue senza problemi il Roland Garros, secondo Slam della stagione, di Holger Rune e Casper Ruud. Il norvegese e il danese, teste di serie più alte della parte bassa del tabellone, hanno raggiunto gli ottavi di finale. Rune ha battuto in tre set l'argentino Olivieri, n. 231 ATP e alla prima partecipazione Slam: 6-4, 6-1, 6-3. Vittoria in rimonta invece, per Ruud che dopo aver perso il primo set contro il cinese Zhang non ha avuto problemi nei tre successivi.