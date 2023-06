Roland Garros, Ruud batte Rune e vola in semifinale: sfiderà Zverev

PARIGI (FRANCIA) - Sarà Casper Ruud a sfidare Alexander Zverev nella parte bassa del tabellone del Roland Garros , secondo Slam della stagione in corso sulla terra rossa di Parigi.

Ruud, c'è Zverev sulla strada per la finale

Dopo il successo del 26enne tedesco sull'argentino Tomas Martin Etcheverry è arrivato infatti quello del 24enne norvegese (n.4 Atp e finalista della passata edizione) nell'altro quarto di finale, in cui ha superato in quattro set (6-1, 6-2, 3-6, 6-3) il 20enne danese Holger Rune (n. 6 del ranking). Chi vincerà troverà in finale il vincente della sfida tra il serbo Nole Djokovic e lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero uno del mondo.