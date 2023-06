Dolgopolov e il feroce attacco alla Sabalenka: "È una donna patetica"

Continua a far discutere quanto accaduto nella gara del Roland Garros tra Aryna Sabalenka e Elina Svitolina. Al termine del match infatti la bielorussa si è avvicinata a rete ma la tennista ucraina le ha voltato le spalle non stringendole la mano . Il motivo del gesto è chiaro e rimanda alla guerra in Ucraina e alle tensioni con Russia e Bielorussia.

L'attacco di Dolgopolov sui social

A dire la sua sulla questione è l’ex tennista ucraino Aleksandr Dolgopolov che in un post pubblicato su Twitter ha definito la Sabalenka ‘patetica’: “È stato sicuramente un gesto disgustoso. Mentre la Russia fa saltare in aria la diga con l’aiuto del suo amico dittatore, la regina del dramma in conferenza stampa, aspetta appositamente a rete e prende in giro tutto quello che sta attraversando l’Ucraina. Patetica”.