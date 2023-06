Roland Garros, Swiatek-Muchova è la finale di Parigi

Il successo della Swiatek

La tennista polacca ha sudato per imporsi sulla brasiliana Haddam Maia: dopo il primo set (6-2) è volato via in quarantuno minuti, la seconda partita - dopo il primo game durato dieci minuti! - ha avuto un minutaggio maggiore, a causa di un servizio non proprio impeccabile della Swiatek che si è così trovata a battagliare - punto a punto - con l’avversaria. L’epilogo al tie-break ha premiato la tennista polacca che alla fine si è imposta con il punteggio di 6-2, 7-6.