Nadal e la partecipazione al Roland Garros: la risposta allarma i tifosi

Rafa Nadal sarà ai nastri di partenza al Roland Garros? La risposta non lo sa neanche lui. La presenza del tennista spagnolo al torneo che in carriera ha vinto 14 volte è in forte dubbio, soprattutto dopo la sconfitta a Roma di fronte a Hurkacz. L'ex numero 1 al mondo ha parlato a France TV Sport del suo momento: "Non voglio giocare il Roland Garros se devo procedere con cautela e senza poter dare il massimo impegno, come è successo a Barcellona e Madrid. È stato un torneo così speciale nella mia carriera e di così grande valore sentimentale per me, che preferirei conservare un altro ricordo. Sarà dura se non ci sarò, ma giocherò solo se mi sentirò competitivo".