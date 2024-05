Roland Garros, Errani supera le qualificazioni e raggiunge il tabellone principale

Sara Errani ha raggiunto il tabellone principale del Roland Garros 2024 , dopo aver sconfitto Elena Gabriela Ruse mediante il punteggio di 7-6(8), 7-6(4) . Obiettivo raggiunto per la veterana azzurra, a suo agio sul rosso di Parigi come dimostra la sua storia tennistica; la finalista dell’edizione 2012 dello Slam francese ha ottenuto un pass per il main draw per la quattordicesima volta in carriera: statistica straordinaria ed eloquente.

Il ritorno di Errani

Nuovamente una “Sarita” ad alti livelli sulla terra battuta, dopo alcuni anni di rendimento sulle montagne russe. L’ormai proverbiale caparbietà della romagnola ha avuto la meglio sulla vérve di Ruse, tennista romena dal tennis aggressivo e impulsivo. Brava Errani a non dar mai troppo ritmo all’avversaria, grazie alle sconfinate qualità tattiche che contraddistinguono il suo gioco; non soltanto un giusto atteggiamento, quindi, ma anche la solita accortezza tennistica per un posto nel tabellone principale del Roland Garros. Tre set point annullati nel primo parziale, splendida rimonta nel secondo e sogno parigino intatto per l’atleta italiana.

Errani, una nuova sfida

Errani si prepara a vivere l’ennesimo grande appuntamento della sua carriera, sicuramente una nuova e stimolante sfida che spazza via alcuni momenti grigi vissuti negli ultimi anni. In attesa di conoscere l’avversaria al primo turno, l’azzurra ha già mantenuto le promesse pre-qualificazioni: da buona numero uno del seeding, ha superato in serie Ann Li, Alice Tubello e la già citata Ruse, strappando un biglietto per la fase finale del torneo.