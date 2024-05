Zverev-Nadal al Roland Garros: orario e come vederla in tv e streaming

Nadal sfida Zverev: i precedenti

Sono in totale dieci le sfide tra Nadal e Zverev, con lo spagnolo in vantaggio con sette vittorie contro le tre del tedesco. L'ultimo precedente risale proprio al Roland Garros, nelle semifinali del 2022, con il gravissimo infortunio alla caviglia di Zverev che lo tenne per un lungo periodo lontano dal campo e l'approdo in finale di Nadal, che andò poi a vincere quell'edizione dello Slam.

Zverev-Nadal, quando si gioca

La sfida tra Nadal e Zverev è il terzo match in programma sul campo principale, il Philippe Chatrier. Si disputeranno prima, a partire dalle ore 12, gli incontri femminili tra Vickery e Jabeur e tra Swiatek e Jeanjean.

Zverev-Nadal, come seguirla in tv o streaming

La sfida tra Nadal e Zverev sarà disponibile in diretta tv su Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD, oppure in diretta streaming su Eurosport, Discovery+, Sky Go, Now e DAZN.