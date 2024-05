Tsitsipas e il favorito al Roland Garros: tutti i giornalisti ammutoliti

PARIGI (Francia) - Un pronostico che non ti aspetti: Stefano Tsitsipas è uno dei protagonisti del Roland Garros . Il tennista negli ultimi giorni è tornato alla ribalta per la sua love story con la collega Paula Badosa che procede a intermittenza. Ma il tennis resta sempre al centro dei suoi pensieri. Tuttavia, il pronostico sul vincitore del torneo parigino ha spiazzato l’intera sala stampa del torneo parigino.

Tsitsipas: “Il mio favorito è Davidovich Fokina”

Dopo aver vinto il torneo di Montecarlo, Stefano Tsitsipas cerca un pronto riscatto: il successo del torneo del Principato avrebbe dovuto lanciarlo nel Gotha del tennis mondiale, ma le modeste prestazioni di Madrid e il passo falso contro il cileno Jarry a Roma hanno disatteso le aspettative. Ora si riparte da Parigi dove arriva come uno dei favoriti alla vittoria finale. Ma secondo lo stesso Tsitsipas, ci potranno essere delle sorprese. “Se dovessi indicare un favorito per il titolo direi probabilmente Alejandro Davidovich Fokina - ha affermato il greco nel Media Day - e parlo sul serio”. I cronisti presenti - interdetti dalla risposta - non hanno fatto ulteriori commenti.