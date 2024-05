Roland Garros, Paolini batte Saville e raggiunge il secondo turno

Jasmine Paolini ha superato Daria Saville e conquistato un pass per il secondo turno del Roland Garros 2024 , tramite il punteggio di 6-3, 6-4 . La giocatrice toscana è riuscita a domare il tennis fumantino della russa naturalizzata australiana, sebbene non con poche difficoltà, specialmente durante il primo parziale. L’italiana ha confermato le sensazioni della vigilia, mostrando il consueto gioco maturo e riuscendo a porre rimedio ai virtuosismi tattici dell’opponente aussie, particolarmente ostica se in giornata. Montagne russe nelle fasi iniziali dell’incontro e stabilizzazione successiva, con Paolini al turno successivo: l’azzurra affronterà la statunitense Hailey Baptiste .

Vittoria per Paolini, l’andamento del match

Primo set folle tra Paolini e Saville, con break e contro-break continui per un totale di sette; a spuntarla è l’azzurra con la caparbietà che la contraddistingue, mettendo un sigillo importante dopo varie difficoltà al servizio. Caos rientrato rapidamente e secondo parziale quasi soft per Paolini, concentrata anche nei suoi turni di battuta e immediatamente concreta durante quelli dell’avversaria: 5-1 repentino. Saville ha tentato di lottare con le proprie armi e a suon di contrattacchi, riuscendo a impensierire l'italiana e rientrando sino al 5-4. Paolini ha posto fine ai giochi con coraggio, proponendo il tennis offensivo che l’ha resa grande nell’ultimo biennio ed eliminando una giocatrice pericolosa come Saville (ex Gavrilova), con un 6-4 conclusivo.

Secondo turno contro Baptiste

Un match a stelle e strisce attende Paolini, la quale cercherà di raggiungere il terzo turno confrontandosi con l’insidiosa Baptiste. Dopo aver superato la connazionale Kayla Day in tre set, l’americana è pronta a mostrare gli ottimi lampi che il suo tennis può offrire. Le accelerazioni di Baptiste possono creare più di qualche grattacapo a Paolini, sebbene l’azzurra parta certamente con i favori del pronostico dalla sua parte; inoltre, l’americana non è una specialista sulla terra battuta, mentre Paolini è totalmente a suo agio. In qualunque caso, Paolini è determinata ad andare avanti il più possibile sul rosso di Parigi.