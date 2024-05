Sinner rivela i dettagli del suo momento buio: “Non riuscivo ad alzarmi dal letto”

" Sono stato ammalato per parecchio tempo , questo mi ha aiutato anche a non pensare al tennis. Sono rimasto tanto tempo sdraiato sul letto, non riuscivo a uscire di casa ". Queste sono le recenti dichiarazioni di Jannik Sinner , rilasciate durante la conferenza stampa dopo il primo turno del Roland Garros 2024 e riguardanti il periodo immediatamente successivo al noto infortunio all'anca. Il tennista italiano ha sconfitto Christopher Eubanks in tre set, non mostrando alcun problema di gestione del match e lasciando ben sperare sulle sue condizioni fisiche.

Sinner sul suo stato di forma: "Ho perso massa muscolare e chili"

Sinner è sceso nei dettagli durante la suddetta conferenza stampa, facendo luce sulla gestione dell'infortunio e sul riposo forzato nelle settimane precedenti al Roland Garros: "Ho perso un po' di massa muscolare e un po' di chili. Giorno dopo giorno, mi sento più forte e cerchiamo di prendere le partite del torneo come allenamenti: domani cercheremo di ritrovare un po' di ritmo nei colpi per stare ancora meglio per il secondo turno. Io e il mio team stiamo cercando di fare tutto ciò che è possibile per tornare al massimo della forma".

Jannik sul match con Eubanks: "Sono contento, spero di poter alzare il livello"

Infine, Sinner si è concentrato sul suo rendimento nel corso del primo turno e sulle speranze relative al prosieguo in questo Roland Garros: "La partita non era semplice, dopo un periodo senza giocare serviva trovare confidenza. Oggi è andata abbastanza bene, sono contento. Non ho avuto tanto tempo per allenare bene il mio corpo, sono stato fermo quasi tre settimane e non si può spingere subito. Avrò fatto cinque set d'allenamento, abbastanza poco, ma so che posso giocare un ottimo tennis anche in questo stato di forma. Spero di poter alzare il livello: se riesco a farlo bene, se no sapremo di aver fatto il possibile. Speriamo che i progressi potranno vedersi".