Roland Garros diretta: da Fognini a Musetti, segui gli italiani in campo oggi LIVE

PARIGI (Francia) - Dopo l’esordio vincente di Jannik Sinner che ha battuto in tre set lo statunitense Eubanks, oggi nel torneo di singolare maschile scenderanno in campo altri quattro italiani. E’ iniziato da pochi minuti il confronto Arnaldi-Fils. Alle 17.00 è programmata la sfida tra Fognini e Van De Zandschulp. Nel tardo pomeriggio sono in programma anche le sfide tra Bellucci-Tiafoe e Musetti-Galan (18.30). Segui la diretta...