Programma Roland Garros, tocca a Djokovic. In campo Cobolli e altri tre azzurri

Nel day 3 del Roland Garros andranno in scena gli ultimi match di primo turno. Un martedì sulla terra rossa parigina che punterà i riflettori sull'esordio del numero uno del mondo, Novak Djokovic . Il campione uscente Major francese farà il suo esordio in sessione serale nella sfida con la wild card francese Pierre-Hugues Herbert che chiuderà il programma sul Philippe Chatrier . Dopo l'ennesima delusione stagionale rimediata in quel di Ginevra, dove si è arreso a Tomas Machac in semifinale, Nole inizierà la difesa al titolo e al trono della classifica mondiale.

Obiettivo secondo turno

Saranno quattro gli italiani in campo. Ad aprire le danze per la truppa azzurra sarà Giulio Zeppieri, alla terza partecipazione consecutiva a Parigi, che sarà impegnato nel secondo match sul Court 7 nella sfida con il francese, testa di serie numero 22, Adrian Mannarino. Il tennista di casa è reduce da sei sconfitte consecutive. Pronto all'esordio anche Luciano Darderi, che affronterà l'australiano Rinky Hijikata nel secondo match sul Court 5. Un confronto alla portata dell'italo-argentino che sta esprimendo davvero un ottimo tennis nelle ultime settimane. Dovrà sicuramente mettere in mostra una prestazione di alto livello invece Flavio Cobolli, se vorrà sperare di staccare il pass per il secondo turno. Per il tennista romano ci sarà dall'altra parte della rete il giovane serbo Hamad Medjedovic che nelle qualificazioni del torneo non ha perso neanche un set. La sfida è in programma sul Court 13, terzo match. Nel femminile toccherà invece a Sara Errani. Dopo aver superato il tabellone di qualificazioni, l'ex numero 5 del mondo farà il suo esordio con Anna-Karolina Schmiedlova nel quarto match sul Court 12. In campo tante altre stelle: da Aryna Sabalenka a Elena Rybakina, da Casper Ruud a Holger Rune.

Il programma completo

COURT PHILIPPE-CHATRIER

A partire dalle 12:00

Zheng [7] - Cornet [W]

Meligeni Alves [Q] - Ruud [7]

Andreeva - Sabalenka [2]

Non prima delle 20:15

Djokovic [1] - Herbert [W]

COURT SUZANNE-LENGLEN

A partire dalle 11:00

Minnen - Rybakina [4]

Etcheverry [28] - Cazaux

Frech - Kasatkina [10]

Evans - Rune [13]

COURT SIMONNE-MATHIEU

A partire dalle 11:00

De Minaur [11] - Michelsen

Fritz [12] - Coria

Keys [14] - Zarazua

Azarenka [19] - Podoroska

COURT 14

A partire dalle 11:00

Martic - Mladenovic [W]

Goffin - Mpetshi Perricard [W]

Boulter [26] - Badosa

Barrere [Q] - Bublik [19]

COURT 7

A partire dalle 11:00

Mertens [25] - Carle

Zeppieri [Q] - Mannarino [22]

Burruchaga [Q] - Struff

Putinsteva - Stephens

COURT 6

A partire dalle 11:00

Rinderknech - Walton [W]

Rus - Kerber

Sonmez [Q] - Navarro [22]

Carballes Baena - Lestienne

COURT 4

A partire dalle 11:00

Navone [31] - Carreno Busta

Yuan - Sherif

COURT 5

A partire dalle 11:00

Blinkova - Cirstea [28]

Hijikata - Darderi

COURT 8

A partire dalle 11:00

Borges - Machac

Popyrin - Kokkinakis

COURT 9

A partire dalle 11:00

Zhu - Avanesyan

Vacherot [Q] - Davidovich Fokina

Andreeva - Bektas

COURT 12

A partire dalle 11:00

Munar - Bautista Agut

Ciric Bagaric [Q] - Stearns

Errani [Q]- Schmiedlova

COURT 13

A partire dalle 11:00

Krueger - Korpatsch

McDonald - Griekspoor [26]

Cobolli - Medjedovic [Q]

Burillo Escorihuela [Q] - Uchijima [Q]