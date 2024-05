Sinner numero uno al mondo, oggi può già essere decisivo: il motivo

Jannik Sinner è virtualmente il nuovo numero uno del mondo . Con l'inizio del Roland Garros , sono infatti scaduti a Novak Djokovic i 2000 punti conquistati lo scorso anno con il titolo vinto sulla terra rossa di Parigi , mentre sono solamente 45 i punti da difendere dall'azzurro, che nell'edizione 2023 dello Slam francese si arrese al secondo turno nella sfida con Daniel Altmaier . Con la vittoria ottenuta all'esordio su Christopher Eubanks , Sinner guida in vetta alla classifica live con 8775 punti, mentre Djokovic è secondo a quota 7970. Il testa a testa potrebbe prolungarsi per tutto il corso del torneo, ma subire una svolta decisiva già oggi.

Tutte le combinazioni

Dopo il ko rimediato nella semifinale di Ginevra con Tomas Machac, si è complicata la corsa alla difesa del trono per Djokovic. In caso di vittoria in Svizzera, al serbo sarebbe infatti bastato raggiungere la semifinale a Parigi per rimanere numero uno del mondo. Indipendentemente dai risultati del 24 volte vincitore Slam, Sinner sarebbe invece certo del sorpasso nel caso in cui arrivasse almeno in finale. All'altoatesino basterebbe anche fermarsi in semifinale se Djokovic non dovesse riconfermarsi campione. Se Sinner perdesse invece tra il secondo turno e i quarti di finale, Djokovic non dovrebbe raggiungere la finale. Se dunque Djokovic non dovesse raggiungere almeno l'ultimo atto del Major parigino, Sinner sarebbe ufficialmente il nuovo numero uno del mondo alla pubblicazione del nuovo ranking, lunedì 10 giugno.

Sinner numero uno già oggi se...

Come detto, Djokovic dovrebbe quanto meno raggiungere la finale per avere possibilità di difendere la prima posizione nel ranking. Il serbo sarà impegnato oggi nella sfida con il francese Pierre-Hugues Herbert nel match che chiuderà il programma di giornata sul Philippe Chatrier. In caso di sconfitta di Nole, Sinner potrebbe già festeggiare ed essere certo di diventare il 29° giocatore nella storia a raggiungere la prima posizione della classifica mondiale.