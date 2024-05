Programma Roland Garros, gli italiani in campo: Sinner in sessione serale

È tempo di secondi turni sulla terra rossa di Parigi: al via il day 4 del Roland Garros. Tante stelle e tanta Italia in campo con il match di Jannik Sinner a tenere banco. Il campione azzurro affronterà Richard Gasquet nell'ultimo match in programma, a partire dalle 20:15, sul Philippe Chatrier. Una sfida che potrebbe riservare delle insidie non solo per l'avversario che sarà dall'altra parte della rete, ma anche per l'orario di gioco. Prima di lui sul Centrale scenderanno in campo anche Carlos Alcaraz contro Jesper De Jong e Iga Swiatek contro Naomi Osaka.