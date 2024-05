Sinner numero uno al mondo: Djokovic, vincere il Roland Garros potrebbe non bastare

La corsa al trono tra Jannik Sinner e Novak Djokovic è più accesa che mai . Nel ranking live Jannik è virtualmente già davanti al tennista serbo, che a Parigi ha conquistato il titolo lo scorso anno. Una cambiale da 2000 punti che rende complicata la difesa della prima posizione della classifica mondiale, occupata dal 24 volte campione Slam per ben 427 settimane in carriera.

Le condizioni di Jannik e Nole

L'esordio di Nole al Roland Garros (6-4 7-6(3) 6-4 a Pierre-Hugues Herbert) non ha spazzato via i dubbi sulle sue condizioni di forma con una vittoria arrivata al termine di una prestazione molto altalenante. Lo stesso potrebbe dirsi per Sinner, al rientro dal complicato infortunio all'anca. Con la vittoria su Christopher Eubanks, l'altoatesino ha però eguagliato il risultato dello scorso anno nello Slam parigino, dove aveva incassato solamente 45 punti. È per questo che ogni vittoria avvicina Jannik (impegnato al secondo turno con Richard Gasquet) al sorpasso, mentre Djokovic dovrebbe ritrovare la brillantezza di un tempo per rimanere in vetta al ranking.

A Djokovic vincere il titolo potrebbe non bastare

Per avere possibilità di difendere la prima posizione mondiale, Djokovic deve raggiungere almeno la finale a Parigi. Un risultato che potrebbe non bastare se Sinner dovesse approdare almeno in semifinale. In quel caso, il serbo sarebbe infatti costretto a riconfermarsi campione a Parigi. Se Jannik dovesse invece conquistare un posto in finale, a Djokovic non basterebbe nemmeno vicnere il titolo e alla pubblicazione del nuovo ranking, il 10 giugno, Sinner sarebbe ufficialmente il nuovo numero uno del mondo.