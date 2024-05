Sinner e Anna Kalinskaya innamorati pazzi: lei di nuovo a fare il tifo per Jannik

PARIGI - Lui in campo a giocarsi l'accesso al terzo turno del Roland Garros, lei sugli spalti a fare il tifo con gli occhi dell'amore. Sinner e Anna Kalinskaya non si mollano un attimo e si supportano durante l'Open di Francia. Di nuovo, come successo all'esordio di Jannik, la tennista russa segue da vicino la gara dell'azzurro contro Gasquet, facendo il tifo in tribuna.