Pazzesco colpo di Sinner: la faccia di Gasquet dice tutto

PARIGI - Gasquet si oppone come può ma Sinner è troppo di più: troppo più forte, troppo più essenziale, e ha meritato di vincere. Anche lo stesso Gasquet riconosce la grandezza di Jannik, micidiale negli scambi lunghi. Su uno di questi l'altoatesino si prende il punto con una magia e il francese resta senza parole. Volée del francese, Sinner si allunga e di rovescio va lungo linea: palla buona e punto incredibile. Gasquet, già stremato da uno scambio molto lungo, resta senza parole e senza fiato. Lo sguardo perso nel vuoto, un po’ come dire: più di così non potevo fare.