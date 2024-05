Sinner contro Kotov al Roland Garros: orario, data e dove vederla in tv

L'appuntamento per il prossimo match di Sinner è in programma venerdì 31 gennaio: l'orario verrà presto svelato dagli organizzatori.

Dove vedere Sinner

La partita tra Sinner e Kotov sarà trasmessa in esclusiva tv su Eurosport, accessibile dai canali 210 e 211 di Sky. Sarà possibile seguire la sfida in streaming su Sky Go, Dazn e Discovery +.

Il cammino di Sinner al Roland Garros

Sinner-Eubanks 3-0 (6-3, 6-3, 6-4)

Sinner-Gasquet 3-0 (6-4, 6-2, 6-4)