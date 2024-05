Swiatek shock contro il pubblico: “Così è grave, noi ci giochiamo tanti soldi”

PARIGI (FRANCIA) - Iga Swiatek stacca il pass per il terzo turno del Roland Garros . La tennista polacca, numero uno al mondo e prima testa di serie del tabellone, ha vinto in rimonta - 7-6 (1), 1-6, 7-5 - contro la giapponese Naomi Osaka dopo tre ore di vera e propria battaglia. Una vittoria importante per la 22enne di Varsavia che, al termine dell'incontro e senza alcun timore reverenziale, si scaglia contro gli spettatori presenti al ' Philippe-Chatrier '.

Swiatek perde le staffe contro il pubblico

Sotto 2-5 nel set decisivo, la tennista polacca annulla un match-point di Osaka al 9° gioco e consolida il proprio dominio a Parigi piazzando il 16° acuto consecutivo. Dopo essersi complimentata con la sua avversaria, Iga Swiatek non riesce a trattenersi: pretende maggiore rispetto per le giocatrici in campo. Da numero uno al mondo qual è, la polacca impugna il microfono e chiede l'attenzione degli spettatori presenti sulle tribune del 'Philippe-Chatrier'. "Ho grande rispetto per voi ma vorrei che capiste che è difficile restare concentrati quando urlate durante le partite", sottolinea Swiatek. "Di solito non parlo di queste cose perché preferisco restare concentrata. Sappiate, però, che per noi quell'atteggiamento è grave. Giochiamo sempre per essere al top ed è difficile accettare un certo tipo di comportamento quando la posta è alta. Gridate pure tra uno scambio e l'altro, ma non durante, per favore".

Swiatek: "Ci sono tanti soldi in ballo"

La riflessione della tennista polacca tocca anche un altro tema, quello relativo all'aspetto economico delle competizioni: "A volte è difficile accettarlo. Ci sono molti soldi da vincere. Perdere qualche punto può cambiare molto. Tra un set e l'altro, tra uno scambio e l'altro va anche bene che ci sosteniate e facciate il tifo ma durante è meglio di no. Spero non prendiate male quello che vi ho detto perché so che il pubblico francese fischia alcuni giocatori che non gli piacciono e li prende di mira. Sappiate che mi piace molto giocare qui", la chiosa della Swiatek.