Furia Tsitsipas con... suo padre: "Stai zitto!". Cosa è successo al Roland Garros

PARIGI - Non ha dovuto soffrire particolarmente, anzi la vittoria di Tsitsipas nel secondo turno del Roland Garros è arrivata in modo abbastanza naturale contro Altmaier, in grado di prendersi solo un set e lasciando il passaggio al terzo turno al greco. Che durante la partita non ha evitato qualche exploit dei suoi, stavolta con il suo angolo, precisamente con suo padre Apostolos.