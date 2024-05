Roland Garros diretta, da Fognini a Musetti e Djokovic: segui le sfide LIVE

PARIGI (Francia) - Al Roland Garros sarà una giornata intensa, con diversi incontri da ultimare dopo la sospensione per pioggia di ieri: la partita di Arnaldi contro il francese Muller è stata sospesa con l’italiano in vantaggio per 5-3, Lorenzo Sonego e Zhizhen Zhang sono stati bloccati con il punteggio di 4-3 a vantaggio del cinese dopo appena sette games di partita. Il programma prevede il recupero delle partite da ultimare, e successivamente le sfide programmate per la giornata odierna in cui scenderanno in campo altri cinque tennisti italiani.