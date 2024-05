Sinner sfida Kotov: il gesto della mamma del russo in tribuna fa impazzire i social

Kotov, il precedente contro Sinner e il rapporto con gli azzurri

Sinner ha già affrontato Kotov durante la stagione in corso, peraltro di recente, in occasione del Masters 1000 di Madrid. L'azzurro, dopo un primo set agevole terminato 6-2, ha accusato alcuni problemi fisici e ha dovuto stringere i denti nel secondo parziale; sotto di un break sino al 3-5, il tennista di San Candido ha cambiato marcia e chiuso l'incontro sul 7-5, dimostrando di viaggiare a un altro livello rispetto all'opponente moscovita. Negli ultimi tempi, Kotov è stato spesso un severo giustiziere per i tennisti italiani: a gennaio, il russo ha sconfitto Lorenzo Musetti a Hong Kong, ripetendosi sul cemento di Doha (febbraio) a discapito di Lorenzo Sonego. Ad aprile, questa volta sulla terra battuta e nell'arco di due giorni, Kotov ha eliminato prima Flavio Cobolli e poi Fabio Fognini a Marrakech, il tutto senza perdere un set.

Le caratteristiche del prossimo avversario di Sinner

Kotov è un tennista particolare, certamente non comune. Alto 1.91 e dotato di una buona prima di servizio, il russo ama dominare gli scambi accelerando volentieri con il dritto, suo miglior colpo, spesso esasperato a costo di lasciar campo sul lato del rovescio. Dotato di una buona manualità, Kotov cerca di rompere il proprio spartito tentando delle smorzate tatticamente utili, di solito con un'ottima resa. La tenuta atletica non è il fattore chiave per il tennis di Mosca e la sollecitazione agli spostamenti laterali può condizionare il suo rendimento; nonostante questo, il tennista di Mosca non disdegna la "lotta", come dimostrato nel corso delle quasi 8 ore in campo tra primo e secondo turno: eliminati Cameron Norrie e Stanislas Wawrinka, opponenti di ottimo livello.