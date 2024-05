Cobolli e la frase rivolta ai tifosi durante la sfida contro Rune al Roland Garros: "Vi prego..."

PARIGI - Flavio Cobolli ha dato spettacolo nel corso della sfida contro Holge Rune, valida per il secondo turno del Roland Garros. Il tennista romano, che aveva perso i primi due set (con il punteggio di 4-6, 3-6), ha cercato il sostegno del pubblico nel corso della terza frazione. Sul punteggio di 1-1 e durante un turno di battuta di Rune, si è rivolto agli spalti ed ha detto: "Help please, help....".