Musetti sfida Djokovic: così può far diventare Sinner numero 1 al mondo Atp

Lorenzo Musetti sfiderà Novak Djokovic e può regalare una grande gioia al connazionale Jannik Sinner. In occasione del terzo turno al Roland Garros 2024, infatti, il tennista di Carrara dovrà vedersela con il campione serbo per la sesta volta in carriera; banco di prova significativo per Musetti, ritrovatosi dopo due prestazioni convincenti a Parigi ai danni di Daniel Galan e Gael Monfils. Un eventuale successo dell'azzurro, già vittorioso contro Djokovic nel recente passato, garantirebbe a Sinner il primato nel ranking mondiale, nonché notevoli chance per un percorso da sogno sulla terra battuta dello Slam francese. Il serbo non ha mostrato la miglior versione di sé negli ultimi tempi, sebbene sia riuscito senza troppi problemi a superare sia Pierre-Hugues Herbert che Roberto Carballes Baena nelle prime uscite parigine.