Djokovic-Musetti al Roland Garros: orario, data e dove vederla in tv

PARIGI - Sarà Novak Djokovic contro Lorenzo Musetti al terzo turno del Roland Garros . Il carrarino, numero 30 del seeding, dopo l'ottimo esordio ha superato anche il francese Monfils in tre set (7-5 6-1 6-4). Adesso però arriva la sfida più difficile, contro il numero uno del mondo, con la possibilità di fare un favore a Sinner .

Djokovic-Musetti: i precedenti

Sono in totale cinque le sfide tra i due, con un bilancio di 4-1 a favore di Djokovic. L'unica vittoria di Musetti è arrivata nel 2023, agli ottavi del Masters 1000 di Montecarlo, mentre l'ultima sfida è stata la rivincita del serbo che ha vinto in due set sempre agli ottavi di Montecarlo di quest'anno. Esiste anche un precedente al Roland Garros, nel 2021, terminato con il ritiro di Musetti per infortunio al terzo turno.

Djokovic e Musetti: il percorso al Roland Garros

Banco di prova significativo per Musetti, ritrovatosi dopo due prestazioni convincenti a Parigi ai danni di Daniel Galan e Gael Monfils. Discorso opposto per Djokovic, che ultimamente non ha ancora mostrato la miglior versione di sé, nonostante due vittorie facili contro Pierre-Hugues Herbert che Roberto Carballes Baena.