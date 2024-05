Cobolli, sulle orme di Sinner e con la Roma nel sangue

Anche una sconfitta può raccontare una grande storia. Flavio Cobolli ha infuocato il Roland Garros nel match di secondo turno perso, sul filo di lana, contro Holger Rune 6-4 6-3 3-6 3-6 7-6(7) in 3 ore e 50 minuti . Cinquantotto (!) vincenti contro il danese, noto per la straordinaria capacità difensiva, è un numero clamoroso. Il tennista romano, in crescita esponenziale da mesi, è andato a un passo da quella che sarebbe stata, per classifica dell’avversaria e prestigio, la vittoria più importante della carriera. Così non è stato, ma il futuro appare roseo.

Sulle orme di Jannik

Cobolli non ha le stigmate del numero 1 al mondo e Sinner non è (al momento) un punto di riferimento come risultati e ranking. Ma c’è un aspetto su cui Flavio sta seguendo le orme di Jannik: la capacità di migliorarsi in tempi brevi. “Jannik è una spugna”, ripetono tutti, dal suo primo maestro sino agli attuali coach Simone Vagnozzi e Darren Cahill. E Cobolli, sotto questo aspetto, sembra aver fatto un salto di qualità. Rispetto a 6 mesi fa il servizio è preciso, più potente, vario. Il dritto è sempre più incisivo, così come maggiormente sicuro e puntuale è il gioco di volo (contro Rune ha vinto il 73% dei punti a rete). Ci sono ancora tanti aspetti su cui lavorare per crescere ancora, ma la strada è quella giusta. Dal punto di vista caratteriale, durante il match, Flavio è pronto da anni. In campo è grintoso e determinato: sa come giocare i punti importanti. Fuori dal campo è cresciuto come uomo, ancor prima che come tennista, e dalla primavera del 2023, dopo alcune brutte trasferte nel circuito Challenger, la sua mente ha fatto clic. L’atteggiamento è cambiato. Oggi Flavio è un professionista a 360 gradi.

Figlio d'arte e calciatore

Flavio ha sempre avuto la testa da giocatore vero, sin da bambino quando affrontava il coetaneo Lorenzo Musetti tra Lemon Bowl e Campionati Italiani juniores. All’epoca, però, ‘Cobollino’ giocava anche a pallone. Sino ai 13 anni è stato il terzino destro delle giovanili dell’AS Roma e Bruno Conti stravedeva per lui. “Non ho mai visto un ragazzo così promettente scegliere un altro sport al posto del calcio”, ha più volte detto l’ex campione giallorosso. Flavio ha voluto seguire le orme di papà Stefano, suo attuale coach, che in passato ha raggiunto il numero 236 della classifica ATP. Il rapporto padre-figlio nello sport non è semplice, ma Flavio e Stefano hanno costruito mattoncino dopo mattoncino un connubio sempre più forte e solido; non sempre è stato di facile gestione e a volte, in passato, gli allenamenti finivano perché uno dei due usciva dal campo arrabbiato con l’altro. Oggi, invece, Stefano ha smussato qualche lato del proprio carattere, mentre Flavio è maturato sotto ogni aspetto. La coppia, ora, è più forte che mai, anche grazie al supporto del resto della famiglia (mamma Francesca e il fratello Guglielmo). “Una carriera con papà al mio fianco è il mio sogno”, raccontavo Flavio qualche anno fa. “Arrivare in alto nel tennis è più difficile che nel calcio e la mia scelta è dipesa anche da questo”, ha aggiunto più volte Cobollino, che dopo l’ardua decisione non si è più guardato indietro. Il legame con la AS Roma, e con i suoi amici dell’epoca (tra tutti Edoardo Bove, che quando può va a seguirlo nei tornei), è però indissolubile.

Futuro

A inizio anno era numero 100 del mondo, oggi è ormai a ridosso della Top 50. Un salto triplo giunto in meno di sei mesi, che ha visto Cobolli raggiungere il terzo turno agli Australian Open (partendo dalle qualificazioni), la semifinale a Ginevra e tanti altri piazzamenti di valore. A soccombere sotto i colpi di Flavio sono stati ottimi giocatori come Nicolas Jarry (finalista a Roma e battuto due volte da Cobolli), Ben Shelton, Felix Auger-Aliassime, Gael Monfils. È andato inoltre a un passo dalle vittorie su Ruud (a Ginevra) e Rune (al Roland Garros), a dimostrazione del consolidamento di un livello ormai altissimo. Il futuro è tutto da scrivere, ma la sensazione è che migliorando giornalmente nessun traguardo possa essere precluso. Il romano (e romanista) Flavio Cobolli vuole stupire ancora.