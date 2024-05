Roland Garros in diretta: da Arnaldi a Cocciaretto, segui tutti i match LIVE

PARIGI (Francia) - Un’altra giornata all’insegna delle emozioni al Roland Garros di Parigi. Impegno significativo per Matteo Arnaldi che sfida Andrej Rublev dopo aver eliminato il francese Muller. Nel torneo di singolare femminile c’è un’avversaria russa anche per Elisabetta Cocciaretto che affronta Liudmila Samsonova .

12:17

Cocciaretto-Samsonova: 1-1

Ace della Samsonova. Cocciaretto tira il proprio dritto sulla rete. un errore della russa rimette in corsa l'italiana. Ottima risposta della Cocciaretto che induce all'errore l'avversaria. Palla corta vincente della Samsonova. Altro errore dell'italiana che cede il game all'avversaria.

12:13

Cocciaretto-Samsonova: 1-0

Inizia il secondo set: al servizio Elisabetta Cocciaretto. Ottimo dritto incrociato dell'italiana. Errore nello scambio della Samsonova. Risposta vincente della russa sulla quale l'azzurra non riesce a replicare. Doppio fallo della Cocciaretto. L'italiana porta a casa un altro punto determinante. Cocciaretto vince il primo game del secondo set

12:06

Cocciaretto-Samsonova: 7-6

Samsonova va a segno con il dritto. Termina sulla rete la risposta della Samsonova sul servizio della Cocciaretto. Errore grossolano dell'italiana: mini break per la russa. Un errore della Samsonova consente alla Cocciaretto di recuperare il mini break di svantaggio. Cocciaretto si prende un rischio, ma il suo dritto incrociato non va a segno. Punto importante dell'italiana che arriva grazie a un errore dell'avversaria. Servizio vincente della Cocciaretto. Altro errore gratuito della russa: mini break per la Cocciaretto. La Samsonova va a segno con una palla corta. Ottimo servizio della Cocciaretto che ora può chiudere il set. L'errore della Samsonova regala il punto decisivo all'italiana. La Cocciaretto vince il primo set al tie break (7-4)

11:57

Cocciaretto-Samsonova: si va al tie break

La russa conquista il primo punto. La Samsonova porta avanti un grande scambio e trova un altro punto prezioso. E' sbagliata la risposta della russa sul servizio della Cocciaretto. Altro colpo vincente dell'italiana. Altro errore della russa. La Cocciaretto trova ancora un colpo eccellente: si va al tie break

11:52

Cocciaretto-Samsonova: 5-6

La russa si porta subito avanti. Samsonova sbaglia il rovescio incrociato angolando troppo il colpo. Altro errore per la russa che apre troppo il dritto. Ottima risposta della Cocciaretto che costringe all'errore l'avversaria. Due palle break per l'italiana. La russa si difende con il servizio. Ancora un'ottima battuta di Samsonova che si apre il campo con il seervizio e poi chiude con un dritto sulle righe: parità. Samsonova vince uno scambio prolungato. Il nastro non aiuta la Cocciaretto che vanifica due palle break e perde il game.

11:46

Cocciaretto-Samsonova: 5-5

Samsonova prende in controtempo Cocciaretto e conquista il primo punto del decimo game. Grave errore della Cocciaretto. Tre palle break per la russa. Cocciaretto cede il game a zero

11:42

Cocciaretto-Samsonova: 5-4

Errore della Samsonova che spedisce il dritto a fondo campo. Va a segno il lungo linea della russa. Cocciaretto stecca a regala il punto all'avversaria. Cocciaretto sbaglia la risposta. Doppio fallo della russa. Servizio vicente della Samsonova.

11:38

Cocciaretto-Samsonova: 5-3

Servizio vincente della Cocciaretto. Errore in risposta della Samsonova. Ottimo scambio dell'italiana che chiude il punto dopo un buon servizio. Termina a rete la risposta della Samsonova.

11:35

Cocciaretto-Samsonova: 4-3

Finisce a fondo campo il dritto della Samsonova. Servizio vincente della russa. Errore della Cocciaretto nello scambio. Samsonova attacca in profondità e trova il punto. Altro ace della russa che vince il game

11:32

Cocciaretto-Samsonova: 4-2

Il dritto della Cocciaretto esce a fondo campo. Ancora un errore dell'italiana. Attacco vincente della Cocciaretto. Altro errore della Samsonova. Palla break per la Samsonova. Samsonova strappa il servizio alla Cocciaretto

11:27

Cocciaretto-Samsonova: 4-1

Il dritto incrociato della Cocciaretto va a segno. Samsonova sorprende Cocciaretto. Primo ace della partita della russa. Ancora un punto della Samsonova. Ancora un ace per la russa che vince il suo primo game della partita

11:25

Cocciaretto-Samsonova: 4-0

Cocciaretto trova il primo punto del quarto gioco con un dritto incrociato. Errore a rete della Samsonova: la russa sta sbagliando molto in questo avvio di partita. Altro errore gratuito della Samsonova. Cocciaretto porta a casa anche il quarto game.

11:21

Cocciaretto-Samsonova: 3-0

Cocciaretto si porta avanti nel terzo game. Si ferma sulla rete il dritto dell'italiana. Ottimo scambio vinto dalla Cocciaretto. Il dritto dell'italiana non va a buon fine. Palla break per la Cocciaretto grazie all'ennesimo errore della russa. Cocciaretto vince anche il terzo game

11:18

Cocciaretto-Samsonova: 2-0

Si perde a fondo campo il dritto della russa. Altro punto per la Cocciaretto. Altro errore della Samsonova. La Cocciaretto porta a casa anche il secondo game

11:15

Cocciaretto-Samsonova: 1-0

Il primo punto è della Cocciaretto che sfrutta un errore dell'avversaria. Va a segno il dritto in lungo linea della russa. Ancora a segno la Samsonova. Troppo profondo il dritto della Cocciaretto. Altro errore della Samsonova. La Samsonova non trova la misura: parità. L'imprecisione della russa regala la prima palla break all'italiana. Eccessivamente profondo il dritto incrociato della Cocciaretto: parità. Molti errori in questa prima fase di gioco: altra palla break per la Cocciaretto. L'italiana piazza il break nel primo gioco del primo set!

11:03

Cocciaretto-Samsonova, si inizia

Le due tenniste hanno fatto il loro ingresso sul campo Lenglen, inizia il riscaldamento pre partita. La Cocciaretto ha vinto il sorteggio e sceglie di ricevere

10:55

Cocciaretto-Samsonova apre il programma odierno

Fra pochi minuti le due tenniste scenderanno in campo sul Lenglen: sarà la prima sfida della giornata

10:45

Cocciaretto-Samsonova, l’incrocio

La vincente della sfida Cocciaretto-Samsonova affronterà nel turno successivo la vincitrice del confronto tra la statunitense Coco Gauff e l’ucraina Dayana Yastremska

10:30

Cocciaretto-Samsonova, sfida inedita

Sfida inedita quella che andrà in scena fra pochi minuti tra l’italiana Elisabetta Cocciaretto e la russa Liudmila Samsonova. Non ci sono precedenti tra le due tenniste. L’azzurra è al 51º posto della classifica mondiale, la Samsonova occupa attualmente la 17ª posizione del ranking.

10:15

Il bilancio tra Arnaldi-Rublev

C’è un unico precedente tra i due tennisti che si affronteranno oggi sul campo Lenglen del Roland Garros. Il bilancio sorride al tennista russo che nel 2023 ha già battuto Matteo Arnaldi nel torneo di Vienna con il punteggio di 7-5, 6-3.

10:00

Roland Garros, si salvano solo Musetti e Arnaldi

Giovedì amaro per il tennis italiano. Nella giornata di ieri cinque tennisti azzurri sono stati eliminati dal tabellone principale del Roland Garros: Lorenzo Sonego è stato estromesso dal cinese Zhang, Flavio Cobolli è uscito per mano del danese Rune, Luciano Darderi è stato battuto dall’olandese Griekspoor, Giulio Zeppieri è stato superato dall’australiano Kokkinakis e Fabio Fognini ha ceduto di fronte allo statunitense Paul.

