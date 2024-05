Programma Roland Garros, Sinner a caccia degli ottavi. Tanta Italia sul "Lenglen"

È tutto pronto per l'inizio del day 6 al Roland Garros . Al via sulla terra rossa di Parigi i terzi turni dei tabelloni di singolare maschile e femminile. Saranno tre gli azzurri che scenderanno in campo per provare a conquistare l'accesso agli ottavi di finale del secondo Slam della stagione. Sul Philippe Chatrier, dove saranno impegnati Jannik Sinner , Carlos Alcaraz e Iga Swiatek il programma si aprirà alle 12:00 mentre sul Suzanne Lenglen il sipario si aprirà alle 11:00 con la sfida tra la nostra Elisabetta Cocciaretto e Liudmila Samsonova .

Sinner-Kotov secondo match sullo Chatrier

Jannik Sinner dovrà attendere il termine del match tra Coco Gauff e Dayana Yastremska per dare il via alla sua sfida con Pavel Kotov. Il campione altoatesino proverà a tornare negli ottavi di finale di Parigi dopo due anni. Nel 2022 fu costretto al ritiro dalla sfida con un altro russo, Andrey Rublev, per un infortunio al ginocchio. Nell'unico precedente con Kotov, consumatosi poche settimane fa a Parigi, ad imporsi è stato Sinner in due set. Lo Chatrier sarà anche teatro dei match di Carlos Alcaraz e Iga Swiatek, rispettivamente impegnati contro Sebastian Korda e Marie Bouzkova.

Arnaldi e Cocciaretto sul Lenglen

L'Italia sarà protagonista anche sul secondo campo, in ordine di importanza, a Parigi. Elisabetta Cocciaretto aprirà l'ordine di gioco sul Suzanne Lenglen nella sfida con la russa, testa di serie numero 17, Liudmila Samsonova. Non ci sono precedenti tra le due giocatrici, con l'azzurra che cerca il primo ottavo di finale in uno Slam. Toccherà poi a Matteo Arnaldi, chiamato all'impresa per superare il sesto favorito del tabellone Andrey Rublev.

Il programma completo

COURT PHILIPPE-CHATRIER

A partire dalle ore 12:00

Gauff [3] - Yastremska [30]

Kotov - Sinner [2]

Swiatek [1] - Bouzkova

Non prima delle 20:15

Korda [27] - Alcaraz [3]

COURT SUZANNE-LENGLEN

A partire dalle ore 11:00

Samsonova [17] - Cocciaretto

Rublev [6] - Arnaldi

Fernandez [31] - Jabeur [8]

Zhang - Tsitsipas [9]

COURT SIMONNE-MATHIEU

A partire dalle ore 11:00

Danilovic - Vekic

Paquet - Vondrousova [5]

Hurkacz [8] - Shapovalov

Moutet - Ofner

COURT 14

A partire dalle ore 11:00

Potapova - Xinyu Wang

Bergs - Dimitrov [10]

Shelton [15] - Auger-Aliassime [21]

COURT 7

A partire dalle ore 10:00

Tauson - Kenin