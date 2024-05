Sinner-Kotov 1-0 (6-4) diretta Roland Garros: segui il match di Jannik LIVE

Jannik Sinner torna in campo al Roland Garros . Dopo aver battuto in tre set Eubanks e Gasquet , l'altoatesino sfida il russo Pavel Kotov nel terzo turno dello slam francese con in palio un posto negli ottavi di finale. Segui il match in diretta .

14:59

Sinner vince il primo set!

Jannik fa suo il primo parziale del match: 6-4 con Kotov dopo 51' di partita.

14:54

Sinner-Kotov 5-4

Il russo non si arrende, concede un solo 15 a Jannik e accorcia le distanze: ora il cambio di campo, poi Jannik servirà per il set.

14:50

Sinner-Kotov 5-3

Game a zero per Jannik che 'vede' il primo set.

14:46

Sinner-Kotov 4-3

Reazione immediata del russo che concede un solo punto a Jannik e resta in scia.

14:45

Sinner-Kotov 4-2

Game in equilibrio fino al 30-30: Jannik sale in cattedra e vince il sesto game del primo set con una prima vincente e un errore del russo con la palla corta.

14:39

Sinner-Kotov 3-2, break per l'azzurro!

Jannik strappa il servizio al russo dopo un game intenso: il 25enne moscovita cade alla sesta palla break concessa all'azzurro che chiude il gioco con un dritto vincente.

14:31

Sinner-Kotov 2-2, piove a Parigi: tetto chiuso al 'Philippe-Chatrier'

Ottimo game per Jannik che perde un solo punto complice uno smash sbagliato. Intanto inizia a piovere sullo 'Chatrier': gli organizzatori hanno optato per la copertura automatica del 'Philippe Chatrier'.

14:27

Sinner-Kotov 1-2

Il russo annulla ben tre palle break all'azzurro vincendo il game ai vantaggi.

14:18

Sinner-Kotov 1-1

L'azzurro pareggia subito i conti tenendo il servizio a 30: Jannik ha concretizzato finora 5 prime su 6 nel primo turno di battuta.

14:13

Sinner-Kotov 0-1

Ottimo inizio di match per il russo che va sotto 0-30 ma è bravo a mettere quattro punti in fila, aggiudicandosi il primo game della partita.

14:10

Inizia il match tra Sinner e Kotov

Si parte con il servizio del russo.

14:05

Sinner-Kotov, l'esito del sorteggio

Jannik ha scelto di ricevere: ora il riscaldamento e poi si parte!

14:00

Sinner e Kotov in campo!

L'azzurro e il russo fanno il loro ingresso in campo, accolti dagli applausi del pubblico: ancora pochi minuti e si alzerà il sipario sul match del terzo turno all'Open di Francia.

13:57

Sinner-Kotov: il possibile l'avversario agli ottavi

Il vincente della sfida sullo 'Chatrier' troverà domenica 2 giugno, agli ottavi di finale, uno tra il francese Corentin Moutet e l’austriaco Sebastian Ofner.

13:48

Sinner sfida Kotov

Il campione azzurro se la vedrà contro il russo: la partita sullo 'Chatrier' avrà inizio tra le 14 e le 14:10.

13:44

Gauff batte Yastremska: è il turno di Sinner

La statunitense piega la resistenza dell'ucraina in due set: a breve Jannik scenderà sul campo del 'Philippe-Chatrier' contro il russo Kotov.

13:35

13:24

Roland Garros, Arnaldi in campo

Il tennista ligure è impegnato contro il n. 6 al mondo Andrey Rublev: il 23enne nativo di Sanremo avanti di un game (2-1).

13:20

13:10

Sinner-Kotov dopo Gauff-Yastremska

Sul 'Philippe-Chatrier' è in corso il match del tabellone femminile tra la statunitense e l'ucraina: 1-0 nel primo set per la 20enne di Atlanta e 2-2 nel secondo. Al termine della partita sarà il turno di Jannik.

13:00

12:50

Sinner ritrova Kotov dopo Madrid

Seconda sfida in pochi mesi tra l'azzurro e il russo. L'unico precedente infatti risale al terzo turno del Masters 1000 di Madrid, con vittoria di Sinner in due set. Dopo quel match, però, Sinner fu costretto al ritiro per il problema all'anca che lo costrinse poi a rinunciare anche agli Internazionali.

12:40

12:30

Roland Garros, tutti gli italiani in campo

Non solo Sinner, ecco gli altri azzurri al Roland Garros: segui in diretta i match di Arnaldi e Cocciaretto. SEGUI QUI

12:20

Sinner sul campo Philippe-Chatrier

La sfida tra Sinner e Kotov sarà il 2° match sul campo centrale Philippe-Chatrier, con il programma iniziato alle ore 12 con la sfida femminile tra Gauff e Yastremska.

12:15

Roland Garros, Sinner sfida Kotov

L'altoatesino torna in campo per sfidare il russo Kotov e conquistare l'accesso agli ottavi di finale. Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul match dell'azzurro.

Parigi - Roland Garros