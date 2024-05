Sinner agli ottavi del Roland Garros: avversario, quando gioca e dove vederlo in tv

PARIGI (FRANCIA) - Continua il percorso netto di Jannik Sinner al Roland Garros . Tornato in campo dopo il ritiro a Madrid il forfait agli Internazionali d'Italia, l'altoatesino ha raggiunto gli ottavi di finale nello Slam di Parigi superando il 25enne russo Pavel Kotov (n.56 Atp), battuto dal numero 2 del mondo in tre set (6-4, 6-4, 6-4) così come era capitato prima allo statunitense Eubanks e poi al francese Gasquet nel secondo turno.

Roland Garros: il prossimo avversario di Sinner e quando si gioca

Sulla strada di Sinner negli ottavi di finale (in calendario domenica 2 e lunedì 3 giugno con programma e orari ancora da definire) ci sarà ora il vincitore della sfida tra il 25enne francese mancino Corentin Moutet (n.79 Atp) e il 28enne austriaco Sebastian Ofner (n.45 Atp).

Sinner al Roland Garros: come seguirlo in tv e in streaming

L'ottavo di finale del Roland Garros che vedrà protagonista Jannik Sinner sarà disponibile in diretta tv su Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD, oppure in diretta streaming su Eurosport, Discovery+, Sky Go, Now e DAZN. Una diretta testuale sarà inoltre disponibile sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

Sinner e i precedenti con Moutet e Ofner

Al di là dell'avversario che dovrà affrontare sarà comunque una sfida inedita per Jannik Sinner agli ottavi di finale del Roland Garros. Sulla terra rossa dello Slam di Parigi infatti il 22enne altoatesino si batterà con il vincitore del match tra il 25enne francese mancino Corentin Moutet (n.79 Atp) e il 28enne austriaco Sebastian Ofner (n.45 Atp) e nessuno dei due lo ha mai incrociato prima nel circuito Atp.