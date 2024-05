Rublev prepara la sfida con Arnaldi con... un pisolino

Nella sfida che ha aperto il programma degli ottavi di finale maschili al Roland Garros, Matteo Arnaldi ha sorpreso Andrey Rublev rendendosi protagonista di una prestazione da incorniciare per battere il russo, testa di serie numero 6, con il punteggio di 7-6(6) 6-2 6-4 in 2 ore e 35 minuti di gioco. Una vittoria che ha permesso all'azzurro di conquistare per la seconda volta in carriera il quarto turno di un Major dopo esserci già riuscito lo scorso anno agli US Open.