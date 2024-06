Roland Garros, Jasmine Paolini vola agli ottavi di finale

PARIGI (FRANCIA) - Bella vittoria per Jasmine Paolini , che approda agli ottavi di finale del Roland Garros superando in tre set la canadese Bianca Andreescu . Un successo meritato da parte dell'azzurra, che avrebbe anche potuto risolverla prima.

Match dominato da Jasmine

Neanche il tempo di iniziare, che il primo set è già finito: Jasmine lo chiude in 28 minuti, imponendosi 'per 6-1. Nella seconda partita, il punteggio resta equilibrato, anche se l'azzurra spreca palle break in serie, prima di essere punita all'ottavo gioco, quando cede il servizio alla canadese, che ne approfitta e si impone 6-3. La rabbia della Paolini si sfoga in un terzo set, durato 26 minuti, e stravinto con un roboante 6-0.