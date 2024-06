Programma Roland Garros, Sinner di sera. In campo anche Arnaldi e Cocciaretto

Sinner torna in sessione serale

Come in occasione della sfida di secondo turno contro Richard Gasquet, Sinner sarà di nuovo protagonista della sera di Parigi. Nell'ultimo match in programma sul Philippe Chatrier, intorno alle 20:15, il campione azzurro dovrà vedersela con l'eccentrico tennista di casa, Corentin Moutet che fin qui ha stupito riuscendo ad eliminare anche il finalista degli Internazionali BNL d'Italia, Nicolas Jarry, al primo turno. Contro un avversario che non ha mai incontrato prima, Jannik proverà ad eguagliare il suo miglior risultato a Parigi: i quarti di finale raggiunti nel 2020. Lo Chatrier sarà il palcoscenico anche della sfida (secondo match) tra Elisabetta Cocciaretto e la testa di serie numero 3, finalista nel 2022, Coco Gauff. La marchigiana ha già dimostrato di poter compiere imprese del genere, ma dovrà superarsi per sperare nel passaggio del turno. Matteo Arnaldi sarà invece di scena nel secondo match in programma sul Suzanne Lenglen contro il nono favorito del seeding e finalista a Parigi nel 2021, Stefanos Tsitsipas. Un solo set perso al momento nel torneo per entrambi i giocatori, per una gara che promette di regalare grande spettacolo.

Il programma completo