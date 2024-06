Arnaldi-Tsitsipas diretta: segui la partita del Roland Garros LIVE

PARIGI (Francia) - Un altro esame per Matteo Arnaldi, un’altra possibilità di stupire tutti: il tennista sanremese sta compiendo un percorso eccellente al Roland Garros , e dopo aver superato i primi tre turni (avendo perso un solo set contro Arthur Fils all’esordio) affronta oggi il greco Stefanos Tsitsipas per entrare nei primi otto dello Slam parigino. Segui la diretta

12:00

L’avversario: Stefanos Tsitsipas

Il greco Stefanos Tsitsipas è nato ad Atene il 12 agosto 1998. Nella sua carriera ha conquistato undici titoli ATP, tra i quali spicca il trionfo alle ATP Finals 2019 e il triplice successo al Masters 1000 di Monte Carlo nel 2021, 2022 e 2024. Ha aggiunto la finale del Roland Garros nel 2021 perdendo contro Novak Djokovic. Attualmente occupa il nono posto della classifica Atp, il suo best ranking mondiale è il 3º posto ottenuto nel 2021.

11:45

Arnaldi-Tsitsipas, confronto inedito

Matteo Arnaldi e Stefanos Tsitsipas si affrontano per la prima volta in carriera. Quello che andrà in scena fra pochi minuti al Roland Garros è un confronto inedito.

11.30

Arnaldi, un percorso esaltante

Matteo Arnaldi a Parigi ha eguagliato il suo record nei tornei Slam raggiungendo il quarto turno della manifestazione così come aveva fatto nella passata stagione all’Us Open. All’esordio sulla terra rossa di Parigi il tennista italiano ha sconfitto in quattro set il francese Arthur Fils (6-3, 4-6, 6-4, 6-2), nel secondo turno ha superato il transalpino Alexandre Muller in tre set (6-4, 6-1, 6-3) mentre ieri ha estromesso il russo Andrej Rublev con il punteggio di 7-6, 6-2, 6-4.

