Zverev ai quarti: ha giocato dieci set e più di otto ore negli ultimi due match!

PARIGI (FRANCIA) - Più che una partita di tennis quasi una maratona per Alexander Zverev, che ha giocato dieci set e oltre otto ore nelle ultime due partite ma è riuscito a diventare il sesto giocatore a raggiungere per la sesta volta i quarti al Roland Garros in questo secolo. In un match finito all'1.40 di notte il tedesco, testa di serie numero 4, ha eliminato il danese Holger Rune (13ª forza del seeding) in cinque set con il punteggio di 4-6 6-1 5-7 7-6(2) 6-2.