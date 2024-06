Roland Garros, Errani/Paolini continuano a incantare e accedono ai quarti

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno conquistato l'accesso ai quarti di finale del torneo di doppio femminile del Roland Garros 2024 . La coppia azzurra, detentrice degli Internazionali d'Italia , sta brillando sul rosso di Parigi: sconfitte anche Anshba/Detiuc tramite il punteggio di 6-2, 6-0 . Dominio assoluto e risultato eloquente in favore del duo italiano, sempre più in sinergia sul campo da gioco e determinato a raggiungere strepitosi traguardi nel circuito. Tre turni impeccabili per Errani e Paolini, le quali hanno già in mente il prossimo match contro Navarro/Shnaider o Bucsa/Niculescu; in entrambi i casi, le giocatrici nostrane risultano favorite per il passaggio del turno.

Errani/Paolini, coppia d'oro: testa ai quarti

La romagnola e la toscana stanno collezionando risultati significativi ad alti livelli e attualmente occupano la quarta posizione nella Race live, per quanto concerne la specialità del doppio femminile. In corsa anche in singolare, Paolini ha trovato in Errani una compagna affidabile, esperta, già protagonista in questi contesti al fianco di Roberta Vinci, iconica rappresentante dell'Età d'oro del tennis Wta italiano. Anshba/Detiuc, seppur avessero ben figurato nei precedenti due incontri a Parigi, hanno deposto le armi di fronte alle numerose soluzioni tattiche delle azzurre, dovendosi accontentare del magro bottino di due game totali. Con questo successo, l'Italia dunque è ancora in corsa nei principali quattro tabelloni a Parigi: Sinner nel singolare maschile, Paolini nel singolare femminile, Bolelli/Vavassori nel doppio maschile e infine Errani/Paolini nel doppio femminile. Talento, coesione e soprattutto mentalità: la coppia azzurra punta già a far bene ai quarti di finale, consapevole di potersi spingere ancora oltre al Roland Garros.