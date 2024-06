Roland Garros, Bolelli-Vavassori conquistano la semifinale di doppio maschile

PARIGI (Francia) - Dopo il successo di Jannik Sinner contro il bulgaro Dimitrov che ha regalato al tennista azzurro la qualificazione alle semifinali nel singolare maschile, altri due italiani approdano al penultimo atto del torneo. Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno battuto nei quarti di finale del torneo di doppio maschile la coppia composta dallo statunitense Rajeev Ram e dal britannico Joe Salisbury . Gli azzurri, dopo aver perso il primo set per sei giochi a uno, si sono imposti nelle due successive partite con il punteggio di 6-3, 6-4 .

Gli avversari della semifinale

Simone Bolelli e Andrea Vavassori affronteranno in semifinale la coppia vincente della sfida tra Gille-Vilegen e Patten-Heliovaara. Nella parte alta del tabellone, la coppia Granollers-Zeballos ha già conquistato l’accesso in semifinale ed è in attesa di conoscere i prossimi avversari.