Un tifoso si sente male in tribuna, Alcaraz e Sinner fermano la partita al Roland Garros

Una breve interruzione nel corso del quarto set della sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Nella prima semifinale maschile in programma sul Philippe Chatrier uno spettatore ha accusato un malore sugli spalti quando il punteggio del quarto parziale era sul 4-4, 40-15 in favore di Alcaraz al servizio. Entrambi i giocatori si sono avvicinati alla giudice di sedia, che ha interrotto il gioco per qualche minuto. Dopo aver accertato che la situazione fosse di nuovo sotto controllo, Sinner e Alcaraz sono tornati in campo con lo spagnolo che ha potuto ripetere la prima di servizio e ha poi chiuso il game per portarsi avanti 5-4.