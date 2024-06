Programma Roland Garros, l'Italia sogna con Paolini e Bolelli-Vavassori: tutti gli orari

Penultimo giorno di gare al Roland Garros. In programma nel day 14 dello Slam parigino la finale di singolare femminile e quella di doppio maschile. I colori azzurri saranno ben rappresentati in entrambe le sfide per il titolo con Jasmine Paolini a caccia dell'impresa contro la numero uno del mondo Iga Swiatek per un successo che le regalerebbe uno storico trionfo Major. A seguire toccherà a Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che dopo aver mancato l'appuntamento con il titolo agli Australian Open, avranno la possibilità di riprovarci contro Marcelo Arevalo e Mate Pavic, che in semifinale hanno avuto la meglio sulle prime teste di serie del tabellone Granollers/Zeballos.

Paolini-Swiatek dalle 15

Ad aprire il programma di giornata sul "Philippe Chatrier" saranno Iga Swiatek e Jasmine Paolini, in campo a partire dalle 15:00. Alla sua prima finale Slam l'azzurra, virtualmente al numero 7 del ranking WTA, dovrà rendersi protagonista di una prestazione di altissimo livello per provare a battere la numero uno del mondo, che a Parigi ha già vinto nel 2020, 2022 e 2023. Jasmine ha perso entrambi i precedenti con la polacca: 6-2 6-1 nel 2018 a Praga e 6-3 6-0 agli US Open 2022. Sarà poi la volta della finale di doppio maschile tra Vavassori/Bolelli e Arevalo/Pavic. Gli azzurri vogliono riscattare la finale persa ad inizio anno contro Bopanna/Ebden a Melbourne, ma dovranno vedersela contro una coppia in grande forma, reduce dal successo sui numeri uno del tabellone.