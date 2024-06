Programma Roland Garros: Zverev-Alcaraz assegna il titolo maschile. Errani-Paolini a caccia della gloria

Errani-Paolini, vincere si può

Dopo la finale persa sabato contro Iga Swiatek, Jasmine Paolini proverà a riscattarsi in doppio. In coppia con Sara Errani, la numero uno d'Italia affronterà le teste di serie numero 5 Gauff/Siniakova. Non sarà sicuramente facile spuntarla contro due avversarie di altissimo livello, ma Errani ha già vinto lo Slam di Parigi nel 2012 in coppia con la Vinci e vuole provare a ripetersi. La finale è in programma a partire dalle 11:30 sul "Philippe Chatrier". Toccherà poi, non prima delle 14:30, a Carlos Alcaraz e Alexander Zverev giocarsi il titolo maschile. Lo spagnolo sembra al momento averne di più, ma "Sascha" va a caccia del suo primo trionfo Major e farà di tutto per sbloccarsi proprio a Parigi. Zverev è in vantaggio 5-4 nei confronti diretti.