Alcaraz furioso in finale contro Zverev. La frase urlata all'arbitro: "È impossibile così"

Poche volte si è visto un Carlos Alcaraz così furioso ma quando la posta in palio è alta, lo spagnolo vuole solo vincere. A dimostrarlo è il suo score nelle finali Slam: due vittorie su due e i titolo conquistati agli US Open 2022 e a Wimbledon 2023. Durante la finale del Roland Garros contro Alexander Zverev, il numero 3 del mondo si è infatti reso protagonista di un gesto di stizza contro il giudice di sedia: "Pensi che sia normale giocare una finale Slam su una terra come questa? Sembra di essere sul cemento", le parole rivolte all'indirizzo dell'arbitro da Alcaraz, dopo aver perso il servizio nell'undicesimo gioco del terzo set. Lo spagnolo era avanti 5-2 prima di subire l'incredibile rimonta di Zverev.