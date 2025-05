Roland Garros, qualificazioni: Fognini eliminato al primo turno

PARIGI (FRANCIA) - Si ferma al primo turno delle qualificazioni l'avventura di Fabio Fognini al Roland Garros, secondo torneo Slam stagionale. Il tennista azzurro, settima testa di serie del tabellone cadetto, potrebbe infatti aver giocato la sua ultima partita in carriera sulla terra rossa di Parigi: lo ha battuto in due set lo statunitense Nicolas Moreno De Alboran, numero 152 del mondo, che si impone 6-3, 6-2 dopo un'ora e 25 minuti di match. Fabio, che compirà 38 anni il prossimo 24 maggio, vanta come miglior risultato nell'Open di Francia i quarti di finale centrati nel 2011.