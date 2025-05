Sorteggio Roland Garros oggi: orario e dove vederlo in tv e in streaming

Prosegue il conto alla rovescia per il Roland Garros , che scatterà domenica 25 maggio sui campi in terra battuta nei pressi del Bois de Boulogne, e terminerà l'8 giugno . In attesa di rivedere in campo i big - Jannik Sinner e Jasmine Paolini su tutti - oggi è una giornata molto importante perché verranno sorteggiati i due tabelloni principali. I giocatori conosceranno dunque gli accoppiamenti di primo turno ma anche il loro percorso verso le fasi finali del torneo. La cerimonia è in programma alle ore 14 e, oltre alla direttrice del torneo Amélie Mauresmo e al presidente della Federazione francese Gilles Moretton , ci sarà come ospite d’onore Ousmane Dembélé , attaccante del PSG.

Le qualificazioni al Roland Garros

Proseguono intanto le qualificazioni a Parigi, anche se la terza giornata è stata caratterizzata dalla pioggia. Sono comunque riusciti a qualificarsi per il turno decisivo Matteo Gigante (doppio 6-4 a Svajda) e Federico Arnaboldi (ritiro di Mmoh), mentre è uscito di scena Stefano Napolitano (6-3 2-6 6-0 da Jacquet). Rinviate invece a oggi le sfide di Giulio Zeppieri (vs Spizzirri), Sara Errani (vs Friedsam), Lucrezia Stefanini (vs Sasnovich) e Nuria Brancaccio (vs Erjavec).

Sinner e Alcaraz solo in finale

Sinner e Alcaraz si presentano allo Slam parigino da teste di serie numero uno e numero due al mondo. Per questo potranno incontrarsi solo in finale, così come è successo a Roma per gli Internazionali d'Italia, vinti dallo spagnolo. Jannik l'anno scorso è stato sconfitto in semifinale a Parigi da Carlos, ma è diventato numero uno al mondo, e dopo 50 settimane è ancora in vetta al ranking Atp. Arriverà sicuramente a quota 53.

Sorteggio Roland Garros, dove vederlo in tv e streaming

Il sorteggio del Roland Garros andrà in scena, come detto, oggi alle ore 14. Sarà visibile live su Discovery+ e in streaming sul canale Youtube ufficiale del torneo. Sul corrieredellosport.it sarà possibile seguire la diretta testuale dell'evento.

Montepremi Roland Garros

Il montepremi complessivo del Roland Garros 2025 è di 56,352 milioni di euro, con un aumento del 5,21% rispetto all’anno scorso. I premi saranno identici per il maschile e il femminile.

Primo turno: 78.000 euro

Secondo turno: 117.000 euro

Terzo turno: 168.000 euro

Ottavi di finale: 265.000 euro

Quarti di finale: 440.000 euro

Semifinali: 690.000 euro

Finalista: 1,275 milioni di euro

Campione/Campionessa: 2,55 milioni di euro