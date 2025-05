Berrettini salta il Roland Garros: fermato dai problemi agli addominali

Berrettini non parteciperà al Roland Garros. Matteo si arrende ancora una volta ai suoi addominali che gli stanno dando il tormento. Sarà rimpiazzato da un lucky loser, come annunciato dall'ufficio stampa del torneo. A Roma si era presentato in sala stampa con gli occhi lucidi e un filo di voce dopo il ritiro con Ruud. Anche al Masters 1000 di Madrid era stato costretto al ritiro dopo il primo set contro Jack Draper. Manca nello Slam parigino dal 2021, quattro edizioni. Berrettini agli Internazionali d’Italia aveva iniziato bene, poi si era spinto oltre i suoi limiti giocando anche il doppio con il fratello Jacopo. Forse anche quello, come lui stesso ha ammesso, gli ha fatto avere quella ricaduta fisica. Sperava in un recupero miracoloso, ma non ce l’ha fatta. La notizia è arrivata a poche ore dal sorteggio.

