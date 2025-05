Quando gioca Sinner al Roland Garros: data, avversario e dove vederlo in tv

Jannik Sinner è pronto al ritorno in campo dopo la finale persa agli Internazionali BNL d'Italia contro Carlos Alcaraz . Il numero uno al mondo si appresta a fare il suo esordio nel grande appuntamento del Roland Garros , secondo Slam della stagione in programma sulla terra rossa di Parigi dal 25 maggio all'8 giugno. L'altoatesino è già arrivato nella capitale francese, dove effettuerà oggi il primo allenamento alle 18.30 sarà sul campo Philippe-Chatrier per una sessione di pratica con l'australiano Jordan Thompson , numero 38 nel ranking Atp. Dopo il sorteggio, Jannik, testa di serie numero uno del tabellone, ha anche conosciuto il nome del suo primo avversario che sarà il francese numero 72 del mondo Arthur Rinderknech .

Sinner, data e orario dell'esordio al Roland Garros

La sfida tra Jannik Sinner e Arthur Rinderknech, andrà in scena tra domenica 25, lunedì 26 e martedì 27 maggio sul Philippe Chatrier di Parigi con orario ancora da definire.

I precedenti tra Sinner e Rinderknech

Sono tre i precedenti tra Sinner e Rinderknech, con il numero uno al mondo avanti 2-1 nel conto dei confronti diretti. L'azzurro ha vinto l'ultima sfida, andata in scena all'Atp Cup del 2022, sul cemento, con il punteggio di 6-3 7-6(3).

Dove vedere il primo turno di Sinner a Parigi in tv

Tutte le partite del Roland Garros sono trasmesse in Italia in diretta tv sui canali di Eurosport, disponibili via satellite su Sky e in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW Tv, DAZN e Discovery+.

Roland Garros 2025, il montepremi

PRIMO TURNO - € 78.000

SECONDO TURNO - € 117.000

TERZO TURNO - € 168.000

OTTAVI DI FINALE - € 265.000

QUARTI DI FINALE - € 440.000

SEMIFINALE - € 690.000

FINALISTA - € 1.275.000

VINCITORE/VINCITRICE - € 2.550.000