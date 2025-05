Roland Garros, Zeppieri accede al tabellone principale: Gomez ko nelle qualificazioni

PARIGI (FRANCIA) - Giulio Zeppieri supera le qualificazioni e stacca il pass per il tabellone principale del Roland Garros 2025, secondo torneo slam stagionale che vedrà così 11 azzurri protagonisti al via (qui i dettagli). Nel turno decisivo del tabellone cadetto, il classe 2001, numero 306 del mondo, ha la meglio sull'argentino Federico Augustin Gomez, numero 142 del ranking mondiale, battuto con il punteggio di 6-1, 6-4 dopo un'ora di partita. Per Giulio si tratta della quarta qualificazione consecutiva al main draw dell'Open di Francia.