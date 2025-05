Sinner e Alcaraz, l'abbraccio al Roland Garros fa impazzire i tifosi: non è un'amicizia, ma...

Non saranno grandi amici, ma si stimano e si rispettano. Sinner e Alcaraz sono il numero uno e il numero due al mondo. Al Roland Garros sono stati protagonisti di un abbraccio che è diventato subito virale. Hanno bisogno l’uno dell’altro. Jannik è stato sconfitto in finale da Carlos a Roma , ma gli è servito. Adesso sa su cosa deve lavorare, soprattutto per avere la meglio sulla terra rossa, dove lo spagnolo è ancora più forte. E lo spagnolo lo ha detto più di una volta, senza nascondersi: ha bisogno di Sinner per tenere alta la tensione e la concentrazione, per dare il massimo. La prova sta nel fatto che nei tre mesi di assenza del numero uno al mondo, non è riuscito ad accorciare il gap in classifica. Quando invece Jannik stava per rientrare, Alcaraz ha alzato il livello.

Sinner e Alcaraz, il sogno di un'altra finale al Roland Garros

Al Roland Garros potrebbero incontrarsi solo in finale: lo scorso hanno invece qui Alcaraz ha eliminato Sinner in semifinale per poi vincere lo Slam parigino. Ora il fresco vincitore degli Internazionali d’Italia ha ridotto il gap nel ranking Atp, ma deve difendere i 2000 punti conquistati l’anno scorso. Sono loro gli eredi dei Big Three, anche se per ora sono solo due. Qualcuno ha provato a inserirsi, ma per il momento non c’è partita. Jannik nell’ultimo anno ha perso solo contro di lui, tutte e quattro le ultime partite, se non si conta l’esibizione milionaria del Six Kings Slam in Arabia Saudita. Sulla carta, al Roland Garros Alcaraz ha la strada spianata verso la finale più di Sinner, che dai quarti potrebbe avere sfide molto come Draper, Djokovic o Zverev. Jannik e Carlos si sono spartiti gli ultimi cinque Slam, e adesso tutti sognano un’altra grande battaglia in finale al Roland Garros.