Panatta insiste: “Sinner-Alcaraz? Sono sicuro che Musetti…”. Poi incoraggia Paolini

Adriano Panatta ha le idee chiare sul Rolanda Garros: "Paolini ha sofferto, ha vinto in tre set con una giocatrice cinese, però può capitare. La Paolini è dalla parte della Sabalenka, ma il vero ostacolo c’è l’ha ai quarti di finale, con Iga Swiatek che ricordiamolo, ha vinto due volte Parigi. È una giocatrice che quando è in forma è difficile battere, per cui le facciamo in bocca al lupo. Sinner invece dalla sua parte ha Djokovic, secondo me fino ai quarti non ha problemi, potrebbe avere Draper, e in semifinale potrebbe incontrare Novak, a Ginevra, finalmente ci è riuscito a vincere il torneo numero 100, così ci siamo tolti il pensiero".